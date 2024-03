Timo Meier, Philipp Kurashev und Nino Niederreiter haben in der Nacht auf Mittwoch ein Tor erzielt.

Der Wechsel an der Bande hat bei den New Jersey Devils noch nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. In Spiel 1 nach der Entlassung von Lindy Ruff verloren die Devils mit Akira Schmid im Tor zu Hause gegen Florida mit 3:5. Das zwischenzeitliche 2:2 hatte Timo Meier nach einer energischen Einzelleistung erzielt.

So schnitten die weiteren Schweizer in der Nacht auf Mittwoch ab:

Philipp Kurashevs Chicago kam bei Arizona (mit Janis Moser) zu einem 5:2-Erfolg. Der Berner Stürmer traf mit einer satten Direktabnahme zum 4:2 (39.).

Sein 4. Tor in den letzten 3 Spielen erzielte Nino Niederreiter. Der Churer verlor indes zu Hause gegen Seattle mit 3:4.

Nach zuletzt 8 Punkten aus 4 Spielen ging Nashville-Captain Roman Josi für einmal wieder leer aus. Die Predators verloren im eigenen Stadion gegen Montreal mit 3:4 in der Verlängerung. Zuletzt hatte Nashville 8 Siege in Folge gefeiert.

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings kassierten im Westküsten-Duell gegen Vancouver eine 1:2-Niederlage in der Verlängerung. Nach zuletzt 8 Punkten aus 3 Spielen schaute für Fiala nichts Zählbares heraus.