Legende: Muss für die nächsten 20 Spiele zusehen Aaron Ekblad. AP Photo/Lynne Sladky

Florida-Verteidiger Aaron Ekblad ist von der NHL für 20 Spiele gesperrt worden – ohne Gehalt. Beim 29-jährigen Kanadier im Team des amtierenden Stanley-Cup-Champions wurde bei einer zufälligen Kontrolle eine leistungssteigernde Droge im Blut nachgewiesen.

«Schockiert» sei Ekblad gewesen, als er informiert wurde. Er habe etwas konsumiert, das ihm bei der Heilung jüngster Verletzungen hätte helfen sollen – ohne den Teamarzt zu informieren.

«Ich habe mein Team, die Panthers-Organisation und die Fans im Stich gelassen», liess Ekblad verlauten. «Ich habe eine harte Lektion gelernt und kann es nicht erwarten zum Team zurückzukehren.»

Das Damoklesschwert über dem Kopf

In der Regular Season haben die Panthers noch 18 Spiele zu absolvieren, die Sperre würde sich also um zwei Partien in die Playoffs ziehen.

Ekblad, der im Draft 2014 als Erster gezogen worden war, litt im Januar an einer Blessur am Unterkörper und verpasste acht von neun Spielen.

Nun dürfte er gewarnt sein: Beim zweiten Vergehen wird Ekblad für 60 Spiele zum Zuschauen verdammt – beim dritten für immer.

