Unvergessliche Darbietung von Kevin Fiala: Der Ostschweizer Stürmer in Diensten von Minnesota hat in der Nacht auf Donnerstag seinen allerersten Hattrick in der NHL erzielt.

Ein erstes Mal traf Fiala kurz vor dem Ende des 1. Drittels im Powerplay zur 3:0-Führung. Seine Saisongoals 13 und 14 erzielte er im 3. Abschnitt. Den Schlusspunkt setzte er ebenfalls in Überzahl. Zudem bereitete Fiala im 2. Drittel das Tor des Russen Kirill Kaprisow vor. Es war die Phase, in der das Spiel auf der Kippe stand und die Avalanche bis auf 3:4 herangekommen waren.

Die Wild beendeten eine lange Serie des Teams aus Denver, das vor Saisonbeginn als erster Titelanwärter eingestuft und den Vorschusslorbeeren als Leader in der West Division bisher auch gerecht wurde. Die Avalanche mussten sich zum 1. Mal seit einem Monat und nach 15 Partien wieder in der regulären Spielzeit geschlagen geben.

Gaëtan Haas war beim 4:2-Auswärtssieg der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators überzählig.