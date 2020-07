Die Saison in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB startet am 23. Juli mit den Duellen Washington Nationals - New York Yankees sowie Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants. Die restlichen Teams absolvieren am 24. Juli den Saisonauftakt. Die Liga hatte sich erst im Juni nach wochenlangen Diskussionen mit der Spielergewerkschaft MLBPA auf eine verkürzte Saison mit 60 statt 162 Partien geeinigt.