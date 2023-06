Jetzt ist offiziell bekannt, wo es Ludovic Waeber in der NHL hinzieht. Der Freiburger schliesst sich den Florida Panthers an.

Einjahresvertrag in der NHL

Schon länger war bekannt, dass ZSC-Goalie Ludovic Waeber seine Zelte in der Schweiz zumindest vorübergehend abbricht um in der NHL sein Glück zu versuchen. Nun ist auch klar, in welcher Franchise der gebürtige Freiburger sich zu beweisen versuchen wird.

Waeber unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Florida Panthers. Die «Cats» kämpfen auch Anfang Juni noch um Stanley-Cup-Trophäe, liegen in der Finalserie gegen die Vegas Golden Knights jedoch mit 1:3 zurück.

10-Millionen-Mann vor der Nase

Die Nummer 1 im Tor von Florida wird wohl auch kommende Saison Sergej Bobrowski sein. Der 34-jährige Russe wurde 2019 mit einem 7-Jahres-Vertrag im Wert von 70 Millionen US-Dollar ausgestattet, dieser läuft noch bis und mit der Spielzeit 2025/26. Nach einer komplizierten Regular Season vermochte sich Bobrowski in den Playoffs markant zu steigern. Auch er hat grossen Anteil am Final-Einzug der Panthers.

Hinter Bobrowski ist die Hierarchie jedoch relativ offen. Der Vertrag der aktuellen Nummer 2, Alex Lyon, läuft aus. Spencer Knight, Floridas Zukunftshoffnung, steht auf unbestimmte Zeit aufgrund von mentalen Problemen nicht zur Verfügung.

Waebers Vertrag beim ZSC weiter gültig

Waeber profitiert vom Agreement der NHL mit der National League, wonach Spieler mit einem laufenden Vertrag bei einem National-League-Klub jeweils bis zum 15. Juni einen Vertrag in der NHL unterschreiben dürfen.

Der 26-Jährige besitzt bei den ZSC Lions einen nach wie vor gültigen Vertrag bis und mit Saison 2024/25. Bei einer Rückkehr in dieser Zeitspanne würde er wieder für die Zürcher spielen. In der vergangenen National-League-Saison kam Waeber nur zu 19 Einsätzen und war hinter dem tschechischen Stammgoalie Simon Hrubec klar die Nummer 2 beim ZSC.