Die New Jersey Devils haben sich in der Nacht auf Donnerstag ohne zu spielen für die Playoffs qualifiziert.

Legende: Verlängern ihre Saison Die New Jersey Devils mit den Schweizern Timo Meier und Nico Hischier. Keystone/AP/Julio Cortez

Den New Jersey Devils ist der Platz in den Playoffs nach der 5:8-Niederlage der New York Rangers gegen Philadelphia nicht mehr zu nehmen. Für Captain Nico Hischier werden es nach 2018 und 2023 die dritten Playoffs in der NHL sein.

Teamkollege Timo Meier verfügt über etwas mehr Playoff-Erfahrung. Für den Appenzeller sind es die zweiten Playoffs im Trikot der Devils und die fünfte Teilnahme an den Finalserien in der NHL insgesamt. Der Zürcher Jonas Siegenthaler wird das Saisonhighlight nach einer OP im Februar verpassen.

New Jersey kennt bereits seinen Gegner. Die Franchise aus Newark wird auf Carolina treffen. In den Playoffs 2023 hatten die Hurricanes die Devils in den Conference-Halbfinals eliminiert.

Resultate