Dass Gaëtan Haas den SC Bern gerne in Richtung NHL verlassen will, war seit längerem bekannt. Nun hat der 27-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er schliesst sich den Edmonton Oilers an. Dies bestätigte Ken Holland, General Manager der kanadischen Franchise, in einer Medienkonferenz. Der Center erhält einen Entry-Level-Vertrag für die kommende Saison.

Haas kündigte unlängst an, dass er von seiner NHL-Ausstiegsklausel Gebrauch machen und nach Nordamerika wechseln wolle. Der Jurassier hatte erst im Januar seinen Vertrag beim SCB bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert, liess sich dabei aber eine entsprechende Klausel einbauen.