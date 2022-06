In der Nacht auf Mittwoch wird in der NHL der beste Verteidiger der Regular Season ausgezeichnet. Macht Roman Josi das Rennen?

Entscheidung in der Nacht

Legende: 96 Argumente, die für ihn sprechen Roman Josi sammelte mit seinen 96 Punkten in der Regular Season so viele Zähler wie kein anderer NHL-Verteidiger. Keystone/AP Photo/Mark Humphrey

Die wichtigste Trophäe, die an den NHL Awards in Tampa am Mittwoch vergeben wird, ist die Hart Trophy für den MVP der Liga. Aus Schweizer Optik interessiert aber die Vergabe der Norris Trophy für den besten Verteidiger mehr. Denn: Einer der 3 Finalisten ist Roman Josi.

Der Nashville-Captain hat gute Karten, die Auszeichnung zum 2. Mal nach 2020 zu gewinnen. Wieso? Josi spielte eine Qualifikation der Superlative. Seine 96 Skorerpunkte sind die meisten eines NHL-Verteidigers in den letzten 29 Jahren. Der 32-Jährige war dominant wie nie zuvor und führte die «Preds» fast im Alleingang in die Playoffs.

Gegen Makar und Hedman

Doch seine Konkurrenz ist gross. Vor allem in der Person von Cale Makar. Würden bei der Vergabe der Norris Trophy auch die Leistungen in den Playoffs mitgezählt – es würde gar kein Weg am 23-jährigen Kanadier von Finalist Colorado vorbeiführen.

Und dann ist da auch noch Victor Hedman (31) von den Tampa Bay Lightning. Der Schwede, der Norris-Gewinner von 2018, ist zum 6. Mal in Folge (!) unter den drei Finalisten.