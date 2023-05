13 Sekunden, bevor es in die fünfte Verlängerung gegangen wäre, schoss Matthew Tkachuk den erlösenden 3:2-Siegtreffer für die Panthers. Kurz vor 2 Uhr Ortszeit profitierte der 25-jährige Amerikaner von einem Aufbaufehler des Heimteams. Die 79:47 Minuten dauernde Verlängerung war die sechstlängste der NHL-Geschichte. In der Halbfinalserie gehen die Panthers damit mit 1:0 in Führung.

Legende: Verhinderte eine fünfte Verlängerung. Floridas Matchwinner Matthew Tkachuk. imago / USA Today Network

Florida hatte das Spiel in der regulären Spielzeit dank einem Doppelschlag in der 36. und 38. Minute gedreht. Carolina, der Viertelfinal-Bezwinger der «Swiss Devils», glich mit seinem zweiten Powerplay-Tor des Abends in der 44. Minute aus. Nach zweieinhalb Minuten in der ersten Verlängerung wurde der vermeintliche Siegtreffer der Gäste wegen einer Torhüter-Behinderung annulliert.

Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Sonntag wiederum in Raleigh, North Carolina statt.

NHL-Halbfinals