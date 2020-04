Legende: Hilft Bedürftigen Roman Josi. imago images

Der Schweizer Captain der Nashville Predators hat 20'000 Dollar an eine Organisation gespendet, die Hungerleidende im US-Bundesstaat Tennessee mit Nahrung versorgt.

«Ich spende an Second Harvest, weil sie einen so guten Job machen und Menschen helfen, die es derzeit brauchen», liess sich Josi in einer Mitteilung der Predators zitieren. Durch die Spende des Schweizers könnten rund 80'000 Mahlzeiten an bedürftige Kinder, Familien und Senioren verteilt werden, liess die Hilfsorganisation verlauten.

«Roman Josi ist ein sehr guter Mensch», lobt ihn sein Klub auf Twitter.