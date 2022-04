Captain Nico Hischier führt New Jersey zum 3:1-Sieg gegen Dallas. Es ist der erste Sieg der Devils seit 5 Spielen.

Nico Hischier schraubt seine Punkte-Statistik in der NHL um weitere 2 Punkte in die Höhe und liegt neu bei 54 Zählern. Dies nachdem ihm beim 3:1-Auswärtssieg gegen die Dallas Stars 1 Assist und 1 Tor gelang.

Captain leitet späte Wende ein

Nachdem die Devils bis zur 46. Minute mit 0:1 zurückgelegen hatten, verschaffte sich Hischier in der Offensiv-Zone in cleverer Manier Platz und bediente den Torschützen Ty Smith mit einem simplen Zuspiel.

Das Momentum wieder auf ihrer Seite, spielte New Jersey fortan befreiter auf. Hischier selbst war es, der die Stars-Defensive in der 59. Minute lässig umkurvte und Keeper Jake Oettinger zum 2:1 verlud.

Der jüngste Erfolg bedeutet für den Walliser und seine Teamkollegen das Ende einer Baisse, die 5 Spiele angedauert hatte. 10 Partien vor Schluss sind die Playoffs für New Jersey aber kaum mehr zu erreichen – das Team von Lindy Ruff liegt weiterhin auf dem 8. und letzten Rang der Metropolitan Division.

Meier mit Meilenstein

Timo Meier erreichte derweil die Marke von 70 Skorerpunkten in der laufenden Saison. Der Appenzeller Stürmer verzeichnete bei San Joses 2:4-Niederlage in Vancouver im 1. Drittel einen Assist (zum 1:1). Die Sharks haben nun bereits sechsmal in Serie verloren.

Pius Suter liess sich bei Detroits 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen Columbus ebenfalls einen Assist notieren. Der Stürmer der Red Wings hält in dieser Saison bei 32 Skorerpunkten. Roman Josi hingegen punktete für einmal nicht. Der Berner Verteidiger verlor mit den Nashville Predators das Heimspiel gegen die nun 7 Mal hintereinander siegreichen Florida Panthers 1:4.