Timo Meier, Grégory Hofmann, Kevin Fiala und Nico Hischier spielen in der NHL für ihre Teams entscheidende Rollen.

Erfolgreiche Schweizer in NHL

Legende: Im Hoch Timo Meier sammelt weiter massenweise Punkte. Keystone

Timo Meier wurde beim 6:3-Heimsieg der San Jose Sharks gegen die Ottawa Senators als wertvollster Spieler («First Star») ausgezeichnet. Der 25-Jährige war im Mitteldrittel an den Toren zum 2:1 und 3:3 mit dem letzten Pass beteiligt. Im Schlussabschnitt erzielte er mit seinem 7. Saisontor das 4:3. Nach 14 Spielen hat Meier 18 Skorerpunkte – zum 2. Mal in dieser Saison gelangen ihm 3 Punkte in 1 Spiel.

Hofmann erzielt beim 3:0-Heimsieg der Columbus Blue Jackets gegen Winnipeg den 1. Treffer der Partie. Für den ehemaligen Zuger war es das 2. Tor in der NHL und der 3. Skorerpunkt in den letzten 2 Tagen.

Hischiers Aufholjagd, Fialas Kaltschnäuzigkeit

Hischier verhalf den New Jersey Devils mit 2 starken Assists im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand gegen die Minnesota Wild wettzumachen. Das 2:2 fiel 67 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Im Penaltyschiessen traf Minnesotas Ostschweizer Stürmer Kevin Fiala als einziger der 5 Schützen.

Nashvilles Roman Josi (2:5 gegen die Vegas Golden Knights) und Detroits Pius Suter (4:2 gegen die St. Louis Blues) liessen sich jeweils einen Assist gutschreiben.