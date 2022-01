Roman Josi steuert in der Nacht auf Freitag in der NHL beim 4:2-Sieg von Nashville in Los Angeles 2 Assists bei.

Beim 3:2-Erfolg von San Jose in Buffalo markiert Timo Meier seinen 14. Saisontreffer.

Kevin Fiala (Minnesota), Janis Moser (Arizona) und Philipp Kurashev (Chicago) lassen sich je eine Vorlage gutschreiben.

Nico Hischier meldet sich beim 3:1-Sieg von New Jersey gegen Columbus zurück.

Nashville läuft es weiter wie am Schnürchen. Den Predators reichten auswärts bei den Los Angeles Kings 20 Abschlüsse, um 2 Punkte mitzunehmen. Filip Forsberg und Matt Duchene sorgten mit 2 Überzahltoren für eine komfortable Führung nach dem 1. Drittel. Roman Josi holte sich bei beiden Treffern einen Assistpunkt ab.

Matt Luff erhöhte nach der ersten Pause auf 3:0. Die Kings kamen in der Folge zwar noch einmal bis auf 2:3 heran. Jakow Trenin machte mit dem Empty-Netter 71 Sekunden vor Schluss aber alles klar. Überragender Mann bei Nashville war einmal mehr in dieser Saison Goalie Juuse Saros. Der Finne wehrte 46 Schüsse ab. Für die Predators war es bereits wieder der 3. Sieg in Serie. Nashville führt die Central Division überraschend an.

Legende: Der nächste Sieg ist im Trockenen Roman Josi gratuliert Juuse Saros für eine weitere überragende Leistung. Getty Images

Meier überrascht gegnerischen Goalie

Grund zum Jubeln hatte auch Timo Meier. Der Appenzeller Stürmer traf gegen Buffalo zum bereits 14. Mal in dieser Saison ins Schwarze. Meier erwischte Sabres-Goalie Ukko-Pekka Luukkonen in der 14. Minute mit einem scharfen und platzierten Handgelenkschuss aus einer vermeintlich wenig versprechenden Position. Der Puck fand via Pfosten ins gegnerische Gehäuse. Trotz 3:0-Führung musste San Jose zum Schluss noch zittern, die Sharks brachten das 3:2 aber über die Zeit.

00:26 Video Meiers Handgelenkschuss passt haargenau Aus Sport-Clip vom 07.01.2022. abspielen

Wild beenden Negativ-Serie – Moser gewinnt Schweizer Duell

Einen 3:2-Sieg feierte auch Minnesota. Das Team mit Kevin Fiala bodigte die Boston Bruins und kehrte nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie auf die Erfolgsstrasse zurück. Der Schweizer verbuchte beim 1:1-Ausgleichstor durch Kirill Kaprisow im Powerplay eine Vorlage.

Arizona feierte gegen Chicago einen seltenen Sieg. Die Coyotes behielten in einem 10-Tore-Spektakel gegen die Blackhawks mit 6:4 die Oberhand. Janis Moser bereitete dabei das 2:0 für Arizona vor. Der Schuss des Rookies wurde im Slot noch entscheidend von Johan Larsson abgelenkt. Zu Beginn den Mittelabschnitts fand auch der zweite Schweizer auf dem Eis noch auf das «Scoresheet». Philipp Kurashev sah seine Torchance von Coyotes-Schlussmann Karel Vejmelka zwar in extremis vereitelt, Kirby Dach staubte im 2. Anlauf aber sehenswert aus der Luft zum 1:2 für Chicago ab.

00:22 Video Mosers erster Assist in der NHL Aus Sport-Clip vom 07.01.2022. abspielen

Hischier doch nicht schwerer verletzt

Die New Jersey Devils kamen gegen Columbus zu einem 3:1-Heimsieg. Jack Hughes erzielte dabei ein Tor und bereitete die anderen beiden Devils-Treffer vor. Mit von der Partie war auch Nico Hischier, der zuletzt ein Spiel aufgrund einer Unterkörper-Verletzung verpasst hatte. Zunächst wurde beim Captain ein Fussbruch befürchtet, medizinische Untersuchungen sorgten aber für Entwarnung.