Legende: Haben viel Grund zur Freude Die New Jersey Devils. Reuters/USA Today Sports

Die New Jersey Devils schlagen Calgary und feiern den 6. Sieg in Folge.

Nashville macht gegen Vancouver ein 0:3 wett und siegt auch dank eines Niederreiter-Treffers im Penaltyschiessen.

Auch Timo Meier trifft, kann die 4. Niederlage in Folge aber nicht verhindern

Siege feiern Pius Suter (ein Tor), Denis Malgin, Kevin Fiala und Janis Moser.

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler bleiben in der NHL im Hoch. Mit dem 4:3 nach Verlängerung bei den Calgary Flames dehnte New Jersey seine Serie auf 6 Siege aus. Von den letzten 10 Spielen gewannen die Devils, die auf Rang 2 der Eastern Conference liegen, deren 9.

Gegen die Flames bereitete Captain Hischier im ersten Drittel das 2:1 von Fabian Zetterlund vor. Der Schwede war mit seinem zweiten Tor an diesem Abend auch für die Entscheidung besorgt. Er traf nach zweieinhalb Minuten in der Verlängerung im Powerplay.

Grosse Wende von Nashville

Nino Niederreiter und Roman Josi siegten mit den Nashville Predators bei den Vancouver Canucks 4:3 nach Penaltyschiessen, nachdem sie nach dem ersten Drittel 0:3 zurückgelegen hatten. Niederreiter traf mit seinem 6. Tor in der laufenden Saison im 3. Abschnitt zum 3:3.

Dazu war er auch bei der Einleitung der Wende beteiligt. Im 2. Drittel war er einer der Passgeber zum 1:3 von Doppeltorschütze Jordan Gross.

Rekord für Owetschkin Box aufklappen Box zuklappen Für einen Rekord sorgte Superstar Alexander Owetschkin. Der 37-jährige Russe traf beim 2:3 seiner Washington Capitals gegen die Arizona Coyotes zur Führung. Es war sein 787. Treffer für den Hauptstadtklub – nie traf ein Spieler für eine Franchise häufiger. Owetschkin liegt nun ein Tor vor Red-Wings-Ikone Gordie Howe, der die Bestmarke seit 1971 gehalten hatte.

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Ein Treffer gelang auch Pius Suter . Der Zürcher erzielte beim 3:0-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die New York Islanders im zweiten Drittel in Unterzahl das 2:0. Für Suter war es das zweite Tor in dieser Meisterschaft.

. Der Zürcher erzielte beim 3:0-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die New York Islanders im zweiten Drittel in Unterzahl das 2:0. Für Suter war es das zweite Tor in dieser Meisterschaft. Zu den Siegern des Abends gehörten auch Denis Malgin , Kevin Fiala und Janis Moser . Malgin blieb beim 2:1-Heimsieg der Toronto Maple Leafs gegen die Boston Bruins ohne Skorerpunkt. Für den Schweizer Stürmer mit russischen Wurzeln war es gleichwohl ein besonderer Auftritt. Er bestritt seine 200. Partie in der NHL. Fiala gewann mit den L.A. Kings gegen die Florida Panthers 5:4. Beim 1:1-Ausgleich von Rasmus Kupari liess sich der St. Galler einen Assist gutschreiben. Moser kam mit den Arizona Coyotes zu einem 3:2-Erfolg bei den Washington Capitals.

, und . Malgin blieb beim 2:1-Heimsieg der Toronto Maple Leafs gegen die Boston Bruins ohne Skorerpunkt. Für den Schweizer Stürmer mit russischen Wurzeln war es gleichwohl ein besonderer Auftritt. Er bestritt seine 200. Partie in der NHL. Fiala gewann mit den L.A. Kings gegen die Florida Panthers 5:4. Beim 1:1-Ausgleich von Rasmus Kupari liess sich der St. Galler einen Assist gutschreiben. Moser kam mit den Arizona Coyotes zu einem 3:2-Erfolg bei den Washington Capitals. Timo Meier konnte trotz einer starken Leistung die 4. Niederlage hintereinander der San Jose Sharks nicht verhindern. Der Appenzeller erzielte beim 4:5 nach Penaltyschiessen gegen die Anaheim Ducks seinen fünften Saisontreffer und bereitete zudem zwei Tore der Sharks vor.

