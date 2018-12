Nach 4 Niederlagen in Folge gewinnt San Jose in Montreal 3:1. Timo Meier fehlt erneut wegen einer Unterkörperverletzung.

Weiter ist unklar, wie lange Timo Meier wegen seiner Unterkörperverletzung ausfallen wird. Der Appenzeller Stürmer verpasste bereits zum 3. Mal in Folge eine Partie mit San Jose. Trotz Meiers Absenz fanden die Sharks nach zuletzt 4 Niederlagen in Folge wieder zurück in die Erfolgsspur. Grossen Anteil am 3:1-Sieg in Montreal hatte Goalie Martin Jones mit 40 Paraden.

Anaheim mit irrer Wende

Jonas Siegenthaler war bei den Washington Capitals erneut überzählig. Das Team des Zürcher Verteidigers gab gegen die Anaheim Ducks einen sicheren Sieg aus der Hand. Der Stanley-Cup-Sieger führte zuhause nach 34 Minuten mit 5:1, ehe die Gäste die Partie mit 5 Toren bis zur 55. Minute noch zu ihren Gunsten drehten.

Colorados Lauf hält an

Als einziger Schweizer stand in der Nacht auf Montag Sven Andrighetto im Einsatz. Der Zürcher feierte mit den Colorado Avalanche beim 2:0 in Detroit den 6. Auswärtssieg in Folge. Damit schliesst das Team aus Denver in der Central Division nach Punkten zu den Nashville Predators auf, dem derzeit besten Team im Westen.