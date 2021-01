Fiala kommt so langsam in Schwung

Kevin Fiala spielte seine ganze Schnelligkeit und Kaltblütigkeit aus, als er in der 9. Minute bei einem Konter der Verteidigung der L.A. Kings entwischte und zum 2:0 für Minnesota einschoss. Das Heimteam liess sich die frühe Führung nicht mehr nehmen und setzte sich am Ende 5:3 durch.

Bremst Sperre den Schwung?

Für den 24-jährigen Schweizer war es der 3. Treffer der Saison. Alle Tore schoss Fiala dabei in den letzten 4 Partien, nachdem er in den ersten 4 Spielen punktelos geblieben war. Es scheint also, dass der Ostschweizer langsam in die Form des letzten Frühlings kommt, als er so richtig durchgestartet war.

Ob der Stürmer seine Serie aber ausbauen kann, ist nicht sicher. Nach einem Bandencheck im Mitteldrittel kassierte Fiala eine Spieldauerdisziplinarstrafe; eine Sperre droht.

Auch die weiteren Schweizer durften sich über Siege freuen: Nino Niederreiters Carolina besiegte den amtierenden Meister aus Tampa Bay 1:0 n.V, Jonas Siegenthaler schlug mit Washington die New York Islanders 6:3 und Dean Kukan mit Columbus Florida 3:2 n.P.