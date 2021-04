Im 4. Spiel seit seiner Rückkehr traf der Walliser erstmals wieder. Dennoch unterlag New Jersey den New York Rangers.

New Jersey musste sich den New York Rangers mit 3:5 geschlagen geben und erlitt damit die 6. Niederlage in Folge. Gegen diesen Gegner war es die 4. Pleite in dieser Woche. Die Devils konnten zunächst zwar einen 0:3-Rückstand wettmachen. In den letzten 3 Spielminuten erzwangen die Gäste aber noch die Entscheidung.

Nico Hischier, der seit seiner Rückkehr am Dienstag ein Gitter zum Schutz seines Gesichts trägt, erzielte in der 46. mit einem Direktschuss aus kurzer Distanz das 3:3. Der 22-jährige Center hat in dieser Saison nach 9 Einsätzen 4 Punkte auf seinem Konto.

Siegenthaler weiter ohne Sieg

Zeitgleich mit dem Comeback von Hischier hatte vergangene Woche auch Jonas Siegenthaler den Einstand bei New Jersey gegeben. Der Zürcher Verteidiger erhielt in der Nacht auf Montag über eine Viertelstunde Eiszeit und ging mit einer ausgeglichenen Bilanz vom Eis. Er wartet aber weiterhin auf den 1. Sieg mit den Devils.