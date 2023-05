Lian Bichsel dürfte in der nächsten Saison sein NHL-Abenteuer in Angriff nehmen. Der 18-jährige Verteidiger hat bei den Dallas Stars einen Einstiegsvertrag über drei Jahre unterzeichnet.

Die Texaner hatten Bichsel letztes Jahr in der 1. Runde an 18. Stelle ausgewählt. In den letzten zwei Saisons hat der Oltner insgesamt 71 Partien für Leksands IF in der schwedischen Profiliga bestritten.

Eigentlich hätte Bichsel in den kommenden Tagen zu seinem Debüt mit der Nationalmannschaft an einer A-WM kommen sollen. Im Vorbereitungsspiel gegen Schweden (0:3) brach er sich jedoch den Knöchel im linken Fuss und muss operiert werden.