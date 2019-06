Die Entscheidung im Enterprise Center von St. Louis fiel im Schlussdrittel, in welchem die Bruins vom 1:0 auf 3:0 und schliesslich auf 5:1 davonzogen.

Schwaches Blues-Powerplay

Brad Marchand (9. Minute) brachte die Bruins in Führung. Nachdem die Gastgeber fünfmal ein Überzahlspiel nicht zum Ausgleich nutzen konnten, sorgten Brandon Carlo (43.) und Karson Kuhlmann (51.) für die Vorentscheidung zugunsten des sechsmaligen NHL-Champions. Nachdem Ryan O'Reilly für die Blues verkürzt hatte, beseitigten David Pastrnak und Zdeno Chara alle Zweifel.

Goalie als Lebensversicherung

Zu den Matchwinnern gehörte auch Bostons Torhüter Tuukka Rask. Der Finne parierte 28 Schüsse und trug abermals dazu bei, dass die Bruins in Unterzahl ohne Gegentreffer blieben. Bei 18 Gelegenheiten liess das Team von Trainer Bruce Cassidy in der Serie gegen die Blues bislang erst einen Treffer im Boxplay zu.

Legende: Starker Rückhalt Bostons finnischer Goalie Tuukka Rask. Keystone

In der Finalserie steht es nach sechs Partien 3:3. Wer Stanley-Cup-Sieger wird, entscheidet sich somit in der «Belle» in der Nacht auf Donnerstag in Boston. Es ist das 17. Mal, dass die Meister-Entscheidung in der NHL erst im siebten Spiel fällt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 10.6.2019, 7:00 Uhr