Legende:

Jonas Siegenthaler, 23, Washington Capitals

Der Zürcher Verteidiger hat sich in der vergangenen Saison bei den Washington Capitals einen Stammplatz ergattert. «Er hat sich stabil ins Team gekämpft. Ihm traue ich am ehesten zu, dass er als Schweizer den Stanley Cup holt. Washington gehört zu Topfavoriten», so Roost. Siegenthaler steht als einziger Schweizer bereits direkt in den Playoffs.

imago images