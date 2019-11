Die Edmonton Oilers und Tampa Bay feiern Kantersiege. In Sachen Assists ist wieder «Timo-Time in Anaheim».

In der NHL haben in der Nacht auf Freitag die grossen Namen für die grössten Schlagzeilen gesorgt. So etwa Connor McDavid: Beim 6:2 seiner Edmonton Oilers über Colorado liess er es sich nicht nehmen, die Saisontore 12-14 zu erzielen. Neben seinem Hattrick steuerte er auch noch 3 Assists bei. Der kongeniale Leon Draisaitl lieferte 5 Vorlagen und steht nach 21 Spielen bei 26 Assists. Gaëtan Haas stand rund 10 Minuten auf dem Eis.

Legende: Er lässt es Mützen regnen Connor McDavid nach seinem Hattrick gegen Colorado. Keystone

Das «Stängeli» verpasste Tampa Bay knapp. Beim 9:3 über die New York Rangers tat sich unter den 8 verschiedenen Torschützen Superstar Nikita Kutscherow besonders hervor. Der Russe liess sich neben seinem Treffer zum 3:0 auch noch 3 Assists gutschreiben.

Crosby fällt mindestens 6 Wochen aus Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Pittsburgh Penguins müssen mindestens 6 Wochen auf Captain Sidney Crosby verzichten. Der 32-Jährige unterzog sich einer Operation an der Rumpf-Muskulatur. Crosby gewann mit Pittsburgh 3 Mal den Stanley Cup und wurde 2 Mal zum MVP der Liga gekürt. In der laufenden Saison erzielte er in 17 Einsätzen 17 Punkte (5 Tore).

So lief es den Schweizern:

Kevin Fiala durfte sich beim 3:2 seiner Wild über die Arizona Coyotes über seinen 4. Saisontreffer freuen. Er versenkte per Backhand im Slot zum 1:0. Der Lohn: Er wurde zum «Second Star of the Game» gewählt.

Wir kennen es: «Timo-Time in Anaheim». Zwar reichte es Meier zu keinem Treffer gegen die Ducks, mit 2 Assists, jeweils für Thomas Hertl, gehörte er dennoch zu den Aktivposten beim 5:3 seiner Sharks.

Luca Sbisa und Winnipeg gewannen das «Schweizer Duell» gegen Denis Malgins Florida Panthers 4:3.

Für Nino Niederreiters Carolina gab es gegen das von Ralph Krueger gecoachte Buffalo den 11. Sieg im 19. Spiel.

Carolina gab es gegen das von gecoachte Buffalo den 11. Sieg im 19. Spiel. Zu seinem 4. Saisoneinsatz in dieser Saison kam Sven Bärtschi. Der Stürmer kam bei der 2:4-Niederlage seiner Canucks gegen Dallas auf eine neutrale Bilanz.

