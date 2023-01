Legende: Blieb beim 5:3 ohne Skorerpunkt Nino Niederreiter. Imago/USA Today

Die Nashville Predators kamen gegen die Carolina Hurricanes, den Leader der Metropolitan Division, zum 2. Sieg in Folge. Das Team von Roman Josi und Nino Niederreiter gewann mit 5:3. Captain Josi liess sich beim Treffer zum 1:1 einen Assist gutschreiben und kam auf über 25 Minuten Eiszeit – der höchste Wert aller Spieler. Niederreiter verzeichnete bei gut 15 Minuten Einsatzzeit fünf Torschüsse.

Hischier trifft gegen St. Louis

Die restlichen Schweizer gingen als Verlierer vom Eis. Nico Hischier erzielte beim 3:5 seiner New Jersey Devils gegen St. Louis den Anschlusstreffer zum 3:4, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. Im Tor der Devils kam Akira Schmid zu seinem 9. Saison-Einsatz in der NHL. Der Emmentaler, der zuletzt wieder in der AHL hatte spielen müssen, wehrte 14 von 18 Schüssen ab. Die 8. Heimniederlage in Folge von New Jersey konnte er damit nicht verhindern.

Auch für Janis Mosers Arizona Coyotes (2:6 gegen Philadelphia), Tim Bernis Columbus Blue Jackets (2:6 gegen Washington) und Kevin Fialas Los Angeles Kings (2:5 gegen Boston) setzte es empfindliche Niederlagen ab.

Fiala für das All-Star-Game nominiert

Grund zur Freude hatte Fiala jedoch trotz dem 2:5. Der Uzwiler wurde nämlich erstmals für das All-Star-Game der NHL nominiert. Der Anlass findet am 4. Februar in Florida statt. Der 26-jährige Fiala, der nach drei Jahren bei den Minnesota Wild die erste Saison bei den Los Angeles Kings bestreitet, spielt bislang in Kalifornien gross auf. Der Nati-Stürmer kommt in 41 Partien auf 39 Skorerpunkte (10 Tore). Fiala ist der einzige Schweizer, der für das All-Star-Weekend aufgeboten wurde. Es sind jedoch noch 12 Plätze zu besetzen, die anhand einer Fan-Abstimmung vergeben werden.

Malgin verletzt

Besonders bitter endete der Abend für Denis Malgin. Beim 2:4 seiner Colorado Avalanche gegen die Vancouver Canucks musste der Schweizer früh mit einer nicht näher definierten Oberkörperverletzung vom Eis.