Legende: Kein Glück gegen die Flyers Nino Niederreiter muss sich mit Winnipeg gegen Philadelphia geschlagen geben. imago images/James Carey Lauder

Nino Niederreiter verliert mit Winnipeg gegen Philadelphia 0:2 und kassiert die 1. Niederlage nach 8 Siegen de suite.

Pius Suter gewinnt mit Vancouver in Buffalo 1:0 und feiert den 5. Sieg in Serie.

Auch New Jersey und Nashville feiern Siege.

Kevin Fiala kassiert mit den L.A. Kings die 8. Niederlage in Folge.

Nach 8 Siegen und einem Klubrekord haben die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter in der NHL wieder einmal eine Partie verloren. Zuhause gegen die Philadelphia Flyers setzt es eine 0:2-Niederlage ab.

Philadelphias schwedischer Goalie Samuel Ersson war mit 35 Paraden der Matchwinner für die Flyers, die den Jets die 1. Niederlage in der regulären Spielzeit seit dem 12. Dezember zufügten. Winnipeg hatte in den letzten 14 Spielen immer mindestens einen Punkt geholt (12 Siege und 2 Niederlagen nach der regulären Spielzeit).

Lauf von Suters Vancouver hält an

Einen guten Lauf haben derzeit die Vancouver Canucks mit Pius Suter. Die Kanadier feierten beim 1:0 auswärts gegen die Buffalo Sabres den 5. Sieg in Folge und sind damit wieder das bestklassierte Team im Westen, einen Punkt vor den Winnipeg Jets.

Den New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier gelang es, die Erfolgsserie der Florida Panthers zu durchbrechen, die ihren zehnten aufeinanderfolgenden Sieg anstrebten. New Jersey gewann in Florida mit 4:1, vor allem dank der 36 Paraden von Nico Daws. Hischier, der einzige gesunde Schweizer im Lager der Devils, blieb ohne Skorerpunkt, beendete die Partie aber mit einer Plus-2-Bilanz.

Fiala mit 2 Assists und Niederlage

Kevin Fiala konnte mit seinen Assists Nummer 26 und 27 in dieser Saison glänzen. Der St. Galler und die Los Angeles Kings verloren jedoch in Detroit 3:5 und mussten die 8. Niederlage in Serie hinnehmen. Die Los Angeles Kings hingegen fielen in der Western Conference auf Platz 7 zurück, hinter die Nashville Predators.

Das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi besiegte die New York Islanders mit 3:1. Josi, der einen Assist beisteuerte, steht neu bei 36 Skorerpunkten und ist damit hinter Kevin Fiala (37) der zweitbeste Schweizer Skorer der Liga.