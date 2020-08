Die Carolina Hurricanes gewinnen auch das 3. Spiel gegen die New York Rangers und erreichen damit die «richtigen» Playoffs.

Nino Niederreiter blieb im 3. Duell mit den New York Rangers zwar ohne Skorerpunkt. Grund zur Freude hatte der Churer aber allemal, überstanden seine «Canes» doch als erstes Team der Eastern Conference die Pre-Playoffs.

Dank einem 4:1-Sieg entschied Carolina die Best-of-5-Serie mit 3:0 für sich. Noch ist nicht bekannt, auf wen die Franchise aus Raleigh in den Playoff-Achtelfinals trifft.

Mögliche Gegner im Achtelfinal sind die direkt qualifizierten Boston Bruins, Philadelphia Flyers, Washington Capitals und Tampa Bay Lightning.

Aho zaubert vorne, Reimer hinten

Apropos treffen: Besonders treffsicher präsentierte sich in den Pre-Playoff-Partien von Carolina Sebastian Aho. In der Nacht auf Mittwoch steuerte der Finne 2 Treffer (sowie 1 Assist) bei, wobei besonders derjenige zum 3:1 mittels Backhand sehenswert war. Mit 8 Skorerpunkten in den letzten 3 Spielen war Aho der überragende Spieler bei den «Canes».

Überragend präsentierte sich auch James Reimer. Der Carolina-Goalie kam in der Serie gegen die Rangers erstmals zum Einsatz und glänzte mit 38 Paraden. Besonders im Mitteldrittel hielt der 32-jährige Kanadier sein Team beim Stand von 1:1 mit mehreren starken Aktionen im Spiel. Für die Differenz sorgte Carolina mit 3 Toren erst im Schlussabschnitt.

Fiala trifft doppelt, aber zu spät

In Edmonton, wo die Spiele der Western Conference ausgetragen werden, mussten die Minnesota Wild in der Serie gegen die Vancouver Canucks den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Das Team mit dem Schweizer Kevin Fiala verlor 3:4.

Minnesota geriet bis Anfang des Schlussdrittels 1:4 in Rücklage. Fiala, der bereits im ersten Pre-Playoff-Spiel der Wild getroffen hatte, verkürzte mit einem Doppelpack in den Schlussminuten auf 3:4. Für eine Wende kam die Aufholjagd allerdings zu spät.