Legende: Gelungener Auftritt vor Heimpublikum Roman Josi (l.) und Yannick Weber (r.) mit Dreifachtorschütze Craig Smith. Keystone

Nashville fertigte die New York Islanders gleich mit 5:0 ab. Juuse Saros im Tor der Predators glänzte mit 31 Paraden und durfte einen Shutout bejubeln. Zum Erfolg des Heimteams trug auch Roman Josi mit einem Assist bei. Für den Berner Verteidiger war es der 56. Skorerpunkt der Saison. Zu seiner persönlichen Bestmarke fehlen ihm damit nur noch 5 Zähler.

Matchwinner für die «Preds» war aber Craig Smith, der seinen 1. NHL-Hattrick erzielte. Seinen 3. Treffer markierte der 30-jährige Amerikaner nach einem herrlichen Zuspiel von Josi.

Fialas Serie gerissen – Hischier bald zurück

Bei Minnesotas Niederlage nach Penaltyschiessen (3:4) gegen die New York Rangers blieb Kevin Fiala für einmal ohne Skorerpunkt. Zuletzt war der St. Galler in fünf Spielen in Folge an einem Tor beteiligt gewesen.

Nicht mit von der Partie war Nico Hischier beim 4:1-Sieg von New Jersey gegen die Red Wings. Der Walliser laboriert nach wie vor an einer Knieverletzung, hat das Training aber wieder aufgenommen. In der Nacht auf Samstag könnte er gegen Nino Niederreiters Carolina sein Comeback geben.