Nashville unterliegt zuhause Colorado mit 2:3 und verliert erstmals im heimischen Stadion seit einem Monat.

Kevin Fiala erzielt seinen 3. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Coach Peter Laviolette lobt den Schweizer Stürmer.

Nach 6 Heimsiegen in Folge ist die Serie der Nashville Predators gerissen. Das Team mit den Schweizern Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber unterlag Sven Andrighettos Colorado Avalanche mit 2:3. Colorado hingegen feierte trotz 25:38 Torschüssen den 5. Sieg in Folge und den 7. in den letzten 8 Partien.

Fiala trifft – Josi mit Assist

Nach dem Führungstreffer von Ryan Hartmann konnte Colorado das Skore drehen, ehe Kevin Fiala bei Spielmitte der Ausgleich gelang. Es war der 3. Saisontreffer des Schweizers, bei welchem auch Roman Josi seinen Stock im Spiel hatte.

Fiala war unser auffälligster Spieler. Der Puck war ständig an seinem Stock und er generierte viele Chancen.

Dennoch mussten die «Preds» als Verlierer vom Eis. Tyson Jost gelang in der 46. Minute der entscheidende Treffer. «Beide Teams hatten gute Chancen. Wir vergaben vor allem im letzten Abschnitt viele gute Möglichkeiten», sagte Fiala nach dem Spiel.

Der Schweizer gehörte zu den besten Spielern auf dem Eis, was ihm auch ein Sonderlob des Trainers einbrachte. «Er war sehr kampfstark heute. Er war unser auffälligster Spieler – nur schon mit seinem Speed. Der Puck war ständig an seinem Stock und er generierte viele Chancen», sagte Peter Laviolette.

Die weiteren Schweizer Einsätze in der Nacht auf Mittwoch:

Minnesota-Arizona 3:4: Nino Niederreiter erlebte einen Abend zum Vergessen. Der Stürmer von Minnesota stand trotz nur knapp 9 Minuten Einsatzzeit bei drei Gegentoren auf dem Eis. Die Wild führten bis ins letzte Drittel 3:1, kassierten dann aber 3 Treffer innert 5 Minuten.

Nino Niederreiter erlebte einen Abend zum Vergessen. Der Stürmer von Minnesota stand trotz nur knapp 9 Minuten Einsatzzeit bei drei Gegentoren auf dem Eis. Die Wild führten bis ins letzte Drittel 3:1, kassierten dann aber 3 Treffer innert 5 Minuten. Buffalo-San Jose 3:2 n.V.: Timo Meier und die San Jose Sharks holten in den letzten 9 Minuten ein 0:2 auf. Der 22-jährige Appenzeller war am 1:2 von Joe Pavelski (51.) beteiligt. In der 2. Minute der Verlängerung sicherte Jeff Skinner den Sabres den 10. Sieg in Folge. Buffalo ist aktuell vor Nashville das beste Team der Liga.

