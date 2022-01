Fiala trifft in Winter Classic

Trotz klirrender Kälte zeigten die beiden Teams eine heisse Show im traditionellen Outdoor-Spiel an Neujahr in der NHL. Allen voran Jordan Kyrou. Der Angreifer der St. Louis Blues avancierte beim 6:4-Sieg gegen Minnesota mit 2 Toren und 2 Assists zum Matchwinner. Alle seine Skorerpunkte sammelte Kyrou im Mitteldrittel, in welchem die Blues von 1:1 auf 5:1 davonzogen.

Legende: Sieht man nicht alle Tage Minnesotas Torhüter Cam Talbot hext mit Zipfelmütze. Reuters

Fialas Treffer ohne Wert

Die Wild starteten in der Folge eine Aufholjagd, die ungekrönt bleiben sollte. Beim Stand von 3:6 versuchte es Minnesota bereits 6 Minuten vor Schluss ohne Torhüter. Tatsächlich konnte Fiala mit seinem 7. Saisontor noch verkürzen, am Ende war dies jedoch nur noch Resultatkosmetik.

Schliessen 00:14 Video Der Anschlusstreffer von Kevin Fiala Aus Sport-Clip vom 02.01.2022. abspielen 00:15 Video Kyrou mit seinem 4. Skorerpunkt im Mitteldrittel Aus Sport-Clip vom 02.01.2022. abspielen

Gut 38'500 Fans verfolgten die diesjährige NHL Winter Classic im Baseball-Stadion von Minneapolis. Sie waren bei einem Kälterekord präsent. Die minus 20,9 Grad, die beim Spielbeginn gemessen wurden, waren noch gut 3 Grad kälter als bei der alten Rekordmarke der NHL im November 2003 in Edmonton.

Canadiens stellen Betrieb für 5 Tage ein Box aufklappen Box zuklappen Die Montreal Canadiens, bei denen derzeit 16 Spieler in der Corona-Isolation stecken, stellen den Betrieb bis kommenden Donnerstag ein. Sowohl die Einrichtungen des NHL-Team als auch die des Farmteams in Laval bleiben bis dann geschlossen. Die nächsten vier Heimspiele der Canadiens bis zum 10. Januar waren wegen der herrschenden Zuschauereinschränkungen schon zuvor verschoben worden.