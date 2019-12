Niederreiter vs. Meier: Hurricanes schlagen Sharks

Das Schweizer Duell zwischen Nino Niederreiter und Timo Meier geht an den Bündner.

Kevin Fiala bereitet beim 5:4-Auswärtssieg gegen Tampa Bay einen Treffer vor.

Auch Dean Kukan zeichnet sich als Vorbereiter aus. Er muss aber als Verlierer vom Eis.

Nino Niederreiter hat seine «Schweizer Wochen» mit einem 3:2-Heimerfolg im Penaltyschiessen gegen Timo Meiers San Jose Sharks lanciert. Der Bündner, der beinahe 20 Minuten Eiszeit erhielt, blieb aber genauso ohne Skorerpunkt wie sein Landsmann aus dem Appenzell. Niederreiter trifft mit den Hurricanes am Samstag auf seinen alten Klub Minnesota Wild (mit Kevin Fiala). Am Dienstag gastiert Carolina dann in Edmonton (mit Gaëtan Haas).

Wild-Stürmer Fiala kam beim 5:4-Erfolg beim letztjährigen Quali-Dominator Tampa Bay zu seinem 15. Skorerpunkt. Er bereitete das 4:3 kurz vor der Pause vor. Fialas 9. Assist war einer der glücklicheren Sorte. Er wurde hinter dem Tor angeschossen. Victor Rask stocherte die Vorlage ins Tor.

Pass Kukan – herrliches Solo Jones

Zwei Tage nach seinem 1. Saisontreffer legte Columbus-Verteidiger Kukan einen Assist nach. Beim 2:3 gegen die New York Rangers bereitete er in der 44. Minute das 2. Columbus-Tor vor. Die Hauptarbeit erledigte aber Verteidiger-Kollege Seth Jones mit einem herrlichen Solo.

Ohne Skorerpunkt blieb Luca Sbisa bei Winnipegs 2:3-Overtime-Niederlage in Dallas. Der Verteidiger erhielt jedoch über 22 Minuten Einsatzzeit (22:29). So lange stand Sbisa in dieser Saison bei den Kanadiern noch nie auf dem Eis.

