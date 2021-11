New Jersey bekundete gegen das derzeit schlechteste Team der Metropolitan Division keine Probleme, um den 7. Sieg im 12. Spiel sicherzustellen. Beim 4:0-Heimerfolg hatte Nico Hischier beim ersten Treffer in der 13. Minute seine Schaufel im Spiel. In Unterzahl kam der Schweizer Captain zum Abschluss, ehe der Finne Janne Kuokkanen den Abpraller von New Yorks Torhüter Ilja Sorokin verwertete.

Legende: Beide Devils-Schweizer im Einsatz Captain Nico Hischier im Vordergrund, dahinter Verteidiger Jonas Siegenthaler, der knapp 19 Minuten Eiszeit bekam. Keystone

Overtime-Sieg für Josis Predators

Ohne Punkte blieben dagegen Roman Josi mit den Nashville Predators, Kevin Fiala mit Minnesota Wild und Pius Suter mit den Detroit Red Wings. Josi und seinem Team reichte es gegen die St. Louis Blues immerhin zu einem Sieg in der Overtime. Doppeltorschütze Matt Duchene schoss in der 3. Minute der Verlängerung den 4:3-Siegtreffer auf Vorlage von Mikael Granlund, der bei allen 4 Toren seinen Stock im Spiel hatte.

Fiala, dem am Abend zuvor ein Zaubertor gegen Arizona gelungen war, musste mit Minnesota beim 2:3 gegen die Vegas Golden Knights nach zuletzt vier Erfolgen in Serie wieder einmal als Verlierer vom Eis. Suters Red Wings verloren beim 0:2 gegen die Washington Capitals erstmals nach drei Siegen.