Fialas Serie reisst – Andrighetto springt in die Bresche

Bei der Niederlage der Nashville Predators gegen die Dallas Stars geht Kevin Fiala erstmals im Dezember leer aus. Dafür gelingt Sven Andrighetto der 6. Saisontreffer.

Gleich 7 Schweizer waren in der Nacht auf Sonntag im Einsatz.

4 mussten verletzt passen.

1 Akteur traf ins Schwarze.

Nach 9 Partien mit mindestens einem Skorerpunkt ging Kevin Fiala leer aus. Bei der 3:4-Niederlage n.P. der Nashville Predators gegen die Dallas Stars scheiterte er mit seinen 3 Schüssen und vergab zudem einen Penalty. Auch Roman Josi und Yannick Weber konnten sich nicht in die Skorerliste eintragen.

Die Entscheidung: Fiala vergibt – Seguin macht es besser 0:21 min, vom 24.12.2017

Vorne hui, hinten pfui: Colorados Powerplay

Dafür war ein anderer Schweizer erfolgreich: Sven Andrighetto traf beim 6:2 Colorados gegen die Arizona Coyotes in Überzahl zum 5:2. Damit hält der Zürcher bei 17 Punkten nach 34 Spielen. Colorado erzielte drei Tore im Powerplay, kassierte aber auch beide Gegentore in Überzahl. Derek Stepan erzielte beide Shorthander für die Gastgeber.

Die Florida Panthers mit Denis Malgin feierten mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators den 3. Erfolg in Serie. Die San Jose Sharks mit Timo Meier gewannen das Heimspiel gegen die Los Angeles Kings mit 2:0.

Lange Schweizer Verletztenliste

New Jersey mit Nico Hischier setzte sich daheim gegen die Chicago Blackhawks mit 4:1 durch und errang dadurch den 4. Sieg in Folge. Hischier stand gut 16 Minuten auf dem Eis, Verteidiger Mirco Müller ist bei New Jersey immer noch verletzt. Patrick Kane war für den Ehrentreffer der Blackhawks verantwortlich – es war sein 300. Tor in der NHL.

Kane zum 300sten Schlägerei zwischen Trauzeuge Hayden und Bräutigam Santini Kane zum 300sten 0:17 min, vom 24.12.2017

Schlägerei zwischen Trauzeuge Hayden und Bräutigam Santini 0:27 min, vom 24.12.2017

Ebenfalls verletzt fehlen derzeit Nino Niederreiter, Luca Sbisa und Sven Bärtschi. Alle drei verpassten die Spiele ihrer Klubs.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 8:10 Uhr, 24.12.17