Fialas Tänzchen – Streit siegt im Schweizer Duell

Kevin Fiala hat sein Aufgebot für die Nashville Predators mit einem Tor gerechtfertigt. Beim 4:3-Sieg der «Preds» in Columbus erzielte der Uzwiler das zwischenzeitliche 2:0.

Ausgetanzt: Fiala trifft gegen Columbus 0:19 min, vom 20.2.2017

Er kam zurück, sah und siegte: Kevin Fiala hat seine Nomination für die Nashville Predators mit dem 7. Saisontor gedankt. Beim 4:3-Sieg der «Preds» in Columbus tanzte der 20-Jährige Blue-Jackets-Keeper Sergej Bobrowski abgebrüht aus.

Josi zum 20.

Nach 7 Spielen in der AHL und ansprechenden Leistungen (4 Tore, 3 Assists) war Fiala in die NHL zurückbeordert worden. Dieses Vertrauen rechtfertigte der Ostschweizer mit dem zwischenzeitlichen 2:0. Das 1:0 durch Ryan Ellis hatte Roman Josi vorbereitet. Es war in der laufenden Spielzeit bereits der 20. Assist des Berner Verteidigers. Zum Matchwinner avancierte bei Nashville Mattias Ekholm: Der schwedische Defensivspieler erzielte im Schlussdrittel das Game-Winning-Goal.

Schweizer Duell an Streit

Im Duell zweier Teams mit Schweizer Beteiligung setzte sich Mark Streit mit Philadelphia gegen Luca Sbisas Vancouver mit 3:2 durch. Die beiden Verteidiger konnten sich zwar nicht in Form von Skorerpunkten in Szene setzen, verliessen das Eis aber beide mit einer positiven Bilanz.

Die NHL-Schweizer in der Nacht auf Montag

Gegner EZ

T

A

S

+/-

Streit (Philadelphia)

Vancouver(a/3:2)

16:59

0 0 1

+1

Sbisa (Vancouver)

Philadelphia (h/2:3)

16:48 0 0 0 +1 Fiala (Nashville)

Columbus (a/4:3)

13:09

1

0 2 +1

Josi (Nashville)

Columbus (a/4:3) 24:24 0 1 2 -1 Weber (Nashville)

Columbus (a/4:3) 12:07 0 0 0 0

