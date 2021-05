Ohne zu spielen haben sich die Carolina Hurricanes in der NHL Platz 1 in der Central Division gesichert.

Freitagsspiele in der NHL

Legende: Wertloser Treffer Timo Meier (Mitte) freut sich über sein Goal zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Sharks. Keystone

In der Nacht auf Samstag schlugen die Dallas Stars auswärts die Tampa Bay Lightning mit 5:2. Dieses Resultat hatte gleich zweierlei Auswirkungen in der Tabelle. Einerseits sicherten sich die Carolina Hurricanes (mit Nino Niederreiter) in der Central Division ohne zu spielen Platz 1. Sie können von Tampa Bay nicht mehr eingeholt werden.

Andererseits verkürzten die Stars den Rückstand auf die Nashville Predators bei zwei noch ausbleibenden Spielen auf zwei Punkte. Diese beiden Teams machen den letzten Playoff-Platz in der Central Division unter sich aus. Dabei bleiben die besseren Karten bei den «Preds». Das Team um Captain Roman Josi trifft noch zweimal zu Hause auf Carolina. Diese Paarung würde es im Erfolgsfall dann auch in den Playoff-Achtelfinals geben.

Meier-Treffer bei Niederlage

Eine weitere Niederlage setzte es für Timo Meier und die San Jose Sharks ab. Das Team aus Kalifornien verlor das Heimspiel gegen Arizona mit 2:5. Im 54. Spiel war es bereits die 33. Pleite. Meier traf in der 24. Minute zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die Sharks.