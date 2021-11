Beim 3:4 n.P. von New Jersey gegen die New York Rangers verhilft der Schweizer seinem Team in die Verlängerung.

Bis kurz vor Schluss lag New Jersey im Maddison Square Garden in New York mit 2:3 im Hintertreffen. In der 58. Minute bereitete Nico Hischier mit dem 7. Assist der Saison den späten Ausgleich durch Pavel Zacha vor. Damit kamen die Devils immerhin noch zu einem Punkt.

Im Penaltyschiessen mussten sie sich schliesslich noch geschlagen geben. Hischier trat wie der im 3. Block an der Seite von P.K. Subban zum Einsatz gekommene Teamkollege Jonas Siegenthaler nicht als Penaltyschütze an.

Legende: Musste am Schluss doch noch als Verlierer vom Eis Nico Hischier. Keystone

Draisaitl weiter nicht zu stoppen

In St. Louis knüpfte Leon Draisaitl nahtlos an seine herausragenden Leistungen der letzten Wochen und Monate an. Der deutsche Liga-Topskorer verbuchte beim 5:4-Sieg der Edmonton Oilers mit einem Tor und 2 Vorlagen seine Skorerpunkte 29 bis 31 im 14. Spiel.

Draisaitls Teamkollege Connor McDavid trat als Torschütze und Vorbereiter in Erscheinung und hält nach 421 Spielen in der Regular Season bei 601 Skorerpunkten. Nur fünf Spieler erreichten die Marke von 600 Punkten früher. Am schnellsten war Wayne Gretzky, der nur 274 Partien benötigte.