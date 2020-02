Der Donnerstagabend hat in der NHL einige Geschichten geschrieben – nicht zuletzt aus Schweizer Sicht.

Legende: Trägt jetzt blau Denis Malgin (links) in seinem 1. Spiel für Toronto gegen Pittsburgh-Superstar Jewgeni Malkin. imago images

Malgin erstmals mit Matthews und Co.

Zwei Tage nach seinem Wechsel von Florida nach Toronto hat Denis Malgin sein Debüt für die Maple Leafs gegeben. Und dies erfolgreich: Der Oltner Stürmer kam auf 15:20 Minuten Eiszeit und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz. Toronto feierte gegen Pittsburgh einen 4:0-Heimsieg und bleibt im Rennen um einen Platz in den Playoffs.

Hischiers 200. NHL-Spiel

Zu einem Jubiläum kam Nico Hischier (New Jersey) im Duell mit Timo Meier (San Jose). Der Walliser Center bestritt beim 2:1-Heimsieg seine 200. Partie in der NHL. Hischier blieb allerdings wie auch Meier auf der Gegenseite ohne Skorerpunkt. Dennoch kommt der 21-jährige Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2017 auf stolze 50 Tore und 82 Assists.

Owetschkin fehlt noch ein Treffer

Als Verlierer vom Eis musste Alexander Owetschkin beim 3:4 n.V. gegen die Montréal Canadiens. Doch der Russe reihte sich erstmals seit seinem Hattrick am 4. Februar wieder unter die Torschützen. Owetschkin erzielte in der 8. Minute das 1:0 für Washington. Es war das 699. NHL-Tor für «Ovi». Damit fehlt dem 34-Jährigen noch ein Treffer, um als erst 8. Spieler in der Geschichte der NHL 700 Karriere-Goals (nur Regular Season) zu erzielen.

Folignos Kunststück gegen die Flyers

Das schönste Tor des Abends fiel in Columbus. Die heimischen Blue Jackets (ohne den verletzten Dean Kukan) mussten sich Philadelphia zwar in der Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben. Doch in Erinnerung bleiben wird gleichwohl Nick Folignos Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für Columbus:

