Nico Hischier, der Captain der New Jersey Devils, verpasste zuletzt aufgrund einer «Oberkörperverletzung» 11 NHL-Spiele. In der Nacht auf Sonntag kehrte der Walliser Center ins Lineup zurück – und überzeugte sofort. Beim 7:2-Heimsieg gegen Buffalo markierte Hischier in der 16. Minute aus kurzer Distanz mit dem linken Bein das 3:0, nachdem er zuvor die Scheibe in der neutralen Zone erobert hatte. Drei Minuten später liess sich der Schweizer bei Ondrej Palats 4:0 den 1. Assist der Saison gutschreiben.

Hischier «happy»

«Ich wollte unbedingt aufs Eis zurückkehren und war der Meinung, jetzt sei ein guter Zeitpunkt. Ich bin happy, dass ich dem Team helfen konnte», sagte Hischier nach der Begegnung. Die Devils spielten vor allem im mit 4:0 gewonnenen Startdrittel (Schussverhältnis 18:3) gross auf. Insgesamt kam Buffalo bloss auf 12 Abschlüsse.

Auch Kevin Fiala erlebte einen erfolgreichen Abend. Seine Los Angeles Kings schlugen Montreal zu Hause 4:0. Der Ostschweizer bereitete den letzten Treffer des Abends vor und hat nach 19 Spielen nun 20 Punkte auf dem Konto.