San Joses Timo Meier nimmt Anfang Februar in Las Vegas am «NHL All-Star Game» teil. Er ist der einzige Schweizer.

Legende: Wird für seine starken Leistungen belohnt Timo Meier fährt nach «Sin City» ans «All-Star Game». Twitter: San Jose Sharks

Timo Meier ist auf der ganz grossen Bühne der NHL angekommen. Der Schweizer Stürmer aus Herisau wird am 5. Februar zum ersten Mal am «All-Star Game» teilnehmen. Die traditionelle Exhibition der besten NHL-Spieler findet in diesem Jahr in Las Vegas statt.

Lohn für herausragende Saison

Die Nominierung verdiente sich Meier mit einer bärenstarken ersten Saisonhälfte. Der 25-Jährige führt die Skorerliste der San Jose Sharks mit 39 Punkten (15 Tore) an. Im Durchschnitt gelangen Meier pro Spiel bisher 1,22 Skorerpunkte. Damit steuert er auf einen neuen Karriere-Bestwert hin.

In der Spielzeit 2018/19 brachte es Meier auf 66 Skorerpunkte (30 Tore). Der 2015 an Nummer 9 gedraftete Sharks-Akteur ist der bisher einzige Schweizer, der in der NHL in einer Saison die 30-Tore-Marke knacken konnte.

00:24 Video Archiv: Meier erzielt gegen Detroit sein 15. Saisontor Aus Sport-Clip vom 12.01.2022. abspielen

Josi fehlt im Aufgebot

Meier wird der einzige Schweizer am «All-Star Game» sein. Roman Josi, auf der Skorerliste aktuell die Nr. 2 unter den Verteidigern, wird nicht zu seiner 4. Teilnahme kommen. Der Berner figuriert nicht im Aufgebot.

Team Atlantic Team Central Drake Batherson, Ottawa

Patrice Bergeron, Boston

Jack Campbell, Toronto

Rasmus Dahlin, Buffalo

Victor Hedman, Tampa Bay

Jonathan Huberdeau, Florida

Dylan Larkin, Detroit

Auston Matthews, Toronto

Nick Suzuki, Montreal

Andrej Wassilewski, Tampa Bay Kyle Connor, Winnipeg

Alex DeBrincat, Chicago

Kirill Kaprizow, Minnesota

Clayton Keller, Arizona

Jordan Kyrou, St. Louis

Nathan MacKinnon, Colorado

Cale Makar, Colorado

Joe Pavelski, Dallas

Juuse Saros, Nashville

Cam Talbot, Minnesota