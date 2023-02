Am Wochenende findet in Florida das All-Star-Game statt – aber längst nicht nur. Hier finden Sie alles Wissenswerte.

Legende: Darf seine Skills am Wochenende zeigen Kevin Fiala von den Los Angeles Kings. Imago/USA Today Network

Das NHL-All-Star-Wochenende findet am 3. und 4. Februar in Sunrise, rund 50 km nördlich von Downtown Miami, statt. Im Süden Floridas treffen sich die besten Spieler der Saison und messen sich in lockerer Atmosphäre im All-Star-Game und in Skills-Competitions. Mit dabei ist – wie zuletzt eigentlich immer – ein Schweizer.

Wie schaut das Programm aus?

Am Freitagabend stehen die sogenannten «All-Star Skills» auf dem Programm. Die Spieler messen sich in verschiedenen Geschicklichkeits-Prüfungen miteinander. Das eigentliche All-Star-Game findet am Samstagabend statt. Das heisst, eigentlich sind es drei Partien. In den beiden Halbfinals treffen zuerst die Auswahlen der Central Division und der Pacific Division sowie der Metropolitan Division und der Atlantic Division aufeinander. Die beiden siegreichen Divisions bestreiten im Anschluss den Final. Neben den sportlichen Events finden in Sunrise am Wochenende diverse weitere Veranstaltungen statt.

Welche Spieler machen mit?

Insgesamt 44 NHL-Stars sind in Sunrise dabei. Die vier Auswahlen bestehen aus jeweils neun Feldspielern und zwei Goalies. Für Alexander Owetschkin von den Washington Capitals ist es das 8. All-Star-Game. Öfter als der Russe war keiner der aktuellen Teilnehmer dabei. Oilers-Superstar Connor McDavid ist dafür zum 6. Mal in Folge mit von der Partie. Erstmals an einem All-Star-Wochenende dabei ist Kevin Fiala von den Los Angeles Kings. Der St. Galler ist der einzige Schweizer am diesjährigen Stelldichein der Stars.

Mit wem spielt Fiala?

Als einer der elf Akteure der Pacific Division läuft Fiala am Samstag neben hochkarätigen Mitspielern auf. Allen voran McDavid, dem besten Spieler der Liga. Mit Leon Draisaitl ist ein weiterer Oilers-Superstar Teamkollege Fialas. Der Deutsche und der Schweizer sind neben David Pastrnak (CZE) übrigens die einzigen Akteure, die nicht aus Nordamerika, Russland oder Skandinavien kommen.

Wer waren Fialas Schweizer Vorgänger?

Fiala ist insgesamt der 6. Schweizer, der an einem All-Star-Game aufläuft. Der Erste war Mark Streit, der 2009 dabei war. Zwei Jahre später nahm Jonas Hiller als bislang einziger Schweizer Goalie teil. 2016 folgte das erste Aufgebot für Roman Josi. Der Berner Nashville-Captain ist mit vier Teilnahmen (2016/2019/2020/2022) der einzige Schweizer, der mehrfach an einem All-Star-Game dabei war. An den letzten beiden Austragungen lief mit Nico Hischier (2020) respektive Timo Meier (2022) jeweils ein 2. Schweizer neben Josi auf.