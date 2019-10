Jonas Siegenthaler hat mit Washington den 5. Saisonsieg gefeiert. Beim 5:2-Erfolg gegen die New York Rangers bekam der Zürcher abermals viel Auslauf: Knapp 21 Minuten durfte der Verteidiger ran. Und er machte seine Sache in der Defensive gut. Einzig beim zwischenzeitlichen 1:1, das Pavel Buchnevich im Powerplay der New Yorker erzielte, war Siegenthaler machtlos.

Während der Schweizer hinten den Laden mit unter anderem 4 geblockten Schüssen dicht machte, steuerte sein Abwehrkollege John Carlson gleich 3 Assists (die Nummern 12 bis 14 in dieser Saison) bei. Zu den Matchwinnern gehörte auch Doppeltorschütze T.J. Oshie.

So lief es den weiteren Schweizern