Hänni: «Hischiers Reife erinnert mich an Josi»

Der langjährige NLA-Verteidiger Andreas Hänni (Bern, Lugano) arbeitet als Datenanalyst im Eishockey und erklärt, was die Zahlen über Nico Hischier verraten.

Hänni: «Defensiv wird sich Hischier noch steigerrn müssen» 2:56 min, vom 25.6.2017

Andreas Hänni hat über 650 Spiele in der NLA bestritten und vier Meistertitel gewonnen. Seit seinem Karrierenende 2014 arbeitet der ehemalige Verteidiger als Datenanalyst im Eishockey.

Nummer-1-Draft Nico Hischier hat Hänni am Rand der diesjährigen U18-WM kennengelernt: «Seine Reife hat mich beeindruckt». Das Medieninteresse an Hischier sei gewaltig gewesen, der junge Spieler habe sich aber ideal auf die Spiele konzentrieren können.

«Er hat mich in diesem Bereich an Roman Josi erinnert», sagt Hänni. Als der Verteidiger der Nashville Predators in Hischiers Alter war, spielte Hänni beim SC Bern mit Josi zusammen.

