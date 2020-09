Nikita Kutscherow erzielte gegen die New York Islanders den 2:1-Siegtreffer erst ganz zum Schluss.

Kutscherow sichert Tampa den Sieg in letzter Sekunde

Beim 8:2-Erfolg von Tampa Bay Lightning über die New York Islanders im 1. Spiel der Halbfinal-Serie war es noch ganz eindeutig gewesen. Nun in Spiel 2 war es äusserst knapp: Der Russe Nikita Kutscherow schoss für Tampa erst 9 Sekunden vor der Schlusssirene das entscheidende 2:1.

Tampa fehlt Offensiv-Duo

Zuvor hatte Matt Martin die Islanders in Edmonton in der 2. Minute in Front geschossen. Victor Hedman glich eine Minute vor der ersten Drittelspause aus.

Tampas Mühe ist auch erklärbar durch Personalsorgen. Die Lightning musste auf die Angreifer Brayden Point (verletzt) und Alex Killorn (Ausschluss) verzichten. In der Offensive war das Team aus Florida nur dünn besetzt – einer Verlängerung zu entgehen war deshalb umso wichtiger.

Das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag statt.