Dallas warf auswärts alles in die Waagschale, um im Conference-Final im Westen gegen Edmonton ein 7. Spiel zu forcieren. Die Stars dominierten die Oilers über weite Strecken (Schussverhältnis von 35:10), doch zwei Glanz-Momente des überragenden Connor McDavid besiegelten das Aus der Texaner.

Gnadenloses Powerplay

In der 5. Minute bewies McDavid mit einem Solo einmal mehr, dass er der beste Eishockey-Spieler der Welt ist. Der 27-Jährige vernaschte im Powerplay zunächst Sam Steel und Miro Heiskanen, ehe er auch noch Goalie Jake Oettinger mit einem Backhand-Schuss zum 1:0 düpierte.

McDavid vernascht sie alle: Traum-Solo zur Edmonton-Führung

Das 2:0 in der 16. Minute – ebenfalls in Überzahl – legte McDavid mit einem pfannenfertigen Zuspiel in den Slot für Zach Hyman auf.

Final startet in der Nacht auf Sonntag

Zwar schaffte Dallas in der 50. Minute doch noch den 1:2-Anschluss, das darauffolgende Anrennen blieb jedoch erfolglos. Und so jubelte Edmonton über den Einzug in den Stanley-Cup-Final – den ersten seit 18 Jahren. Dort warten die Florida Panthers. Spiel 1 steigt in der Nacht auf Sonntag.