Ryan McLeod brachte den Rogers Place in Edmonton mit seinem 2:2 in der 48. Minute noch einmal zum Kochen. Die Freude bei den Anhängern der Oilers währte aber nur kurz.

Gerade aus der Strafbank «entlassen», enteilte Colorados J.T. Compher und überlistete Edmonton-Goalie Mike Smith in der 53. Minute zum Game-Winning-Goal. Für das 4:2 zeichnete Mikko Rantanen 30 Sekunden vor der Schlusssirene ins verwaiste Tor verantwortlich.

Legende: So schnell kann sich die Gemütslage ändern Eben noch auf der Strafbank, jubelt J.T. Compher (rechts) über seinen siegbringenden Treffer. IMAGO / ZUMA Press

Turbulente Startphase

Superstar Connor McDavid hatte die Oilers bereits nach 38 Sekunden in Führung gebracht. Wiederum nur 28 Sekunden später fiel Colorado-Stürmer Nazem Kadri nach einem harten Bandencheck von Evander Kane aus.

Die Avalanche erholten sich vom frühen Schock und drehten das Spiel bis zur 25. Minute mit einem Doppelpack des Russen Waleri Nitschuschkin.

Dank dem 3. Sieg in Serie kann Colorado den erstmaligen Finaleinzug seit 21 Jahren schon in der Nacht auf Dienstag mit einem weiteren Erfolg in Edmonton perfekt machen. Im zweiten Halbfinal führen die New York Rangers gegen Tampa Bay 2:0.