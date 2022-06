Die New York Rangers entscheiden in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Tampa Bay Lightning auch Spiel 2 für sich.

Erstmals überhaupt in den diesjährigen Playoffs der NHL liegt Tampa Bay arg in Rücklage. Die Lightning mussten in der Halbfinal-Serie gegen die New York Rangers auch in Spiel 2 im Madison Square Garden als Verlierer vom Eis. Das Heimteam entschied ein enges Duell mit 3:2 für sich.

Legende: Nehmen in der Halbfinal-Serie eine 2:0-Führung mit nach Florida Die New York Rangers. IMAGO / ZUMA Wire

Wassilewski (noch) nicht in Topform

Dabei hatte die Partie aus Sicht von Titelverteidiger Tampa optimal begonnen. Nikita Kutscherow brachte das Team aus Florida mit einem Überzahltor früh in Front. Die Rangers machten dank K'Andre Miller und Kaapo Kakko aber noch im Startdrittel aus einem 0:1 ein 2:1.

Nach einem torlosen Mittelabschnitt war es in der 42. Minute Mika Zibanejad, der für New York auf 3:1 erhöhte. Lightning-Goalie Andrej Wassilewski, der bereits beim 2:6 in Spiel 1 nicht überzeugt hatte, erwischte auch in Spiel 2 keinen guten Tag.

Das 2:3-Anschlusstor durch Nick Paul 122 Sekunden vor der Schlusssirene kam für Tampa zu spät. Die nächsten beiden Duelle finden in Tampa statt, Spiel 3 am Sonntag um 21:00 Uhr Schweizer Zeit.