Nach der jüngsten Niederlage der Sharks bleibt die Franchise aus Kalifornien 12 Punkte hinter einem Playoff-Platz zurück. Für die Panthers war der Auswärtserfolg hingegen ein kleiner Befreiungsschlag. Das Team von Denis Malgin war mit einer Serie von 6 Niederlagen aus den letzten 7 Partien angereist.

Meiers Anschlusstreffer hilft nicht mehr

100 Sekunden vor Ende der Partie machte es Timo Meier noch einmal spannend. Der Appenzeller verkürzte mit einem Backhand-Schlenzer aus spitzem Winkel – sein 20. Saisontor – zum 3:4. Der Ausgleich blieb den Sharks aber verwehrt. Ein Schuss ins leere Tor 5 Sekunden vor Schluss entschied die Partie definitiv zugunsten der Gäste.

Legende: Steht bei 20 Saisontreffern Timo Meier. Keystone

Bei den Panthers steuerte Denis Malgin Mitte des Schlussdrittels einen Assist zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung bei.

Tampa mit Franchise-Rekord

Nicht zu stoppen sind derzeit die Tampa Bay Lightning, die gegen Colorado mit dem 11. Sieg in Serie (4:3 n.V.) einen neuen Franchise-Rekord aufstellten. In dieser Saison waren den «Bolts» bereits einmal 10 Siege in Folge gelungen. Die Lightning sind damit nach Boston (1929/1930 und 1970/71) erst das zweite NHL-Team, das innerhalb einer Spielzeit zweimal 10 oder mehr Siege in Serie holte.

