Dem 35-jährigen Nashville-Verteidiger geht es «viel besser». In der nächsten Saison will er wieder angreifen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Roman Josi ist auf dem Weg zurück. Letzten Monat sprach er erstmals über seine Herzprobleme. Er laborierte an einem posturalen Tachykardiesyndrom (POTS), was einen erhöhten Puls und Schwindel beim Aufstehen auslöst. Als Folge hat Josi seit Februar kein Spiel mehr bestritten – auch die Eishockey-WM liess er sausen.

«Es geht mir viel besser», so der Star der Nashville Predators gegenüber SRF. «Ich weiss jetzt, was los ist und wie man es behandeln muss. Das tut gut.» Die Devise lautet: so gesund wie möglich leben.

Karriereende kein Thema

Angst um seine Karriere hatte der Berner nach der Diagnose nicht: «Es war eher eine Erlösung. Wenn du Gewissheit hast, kannst du dir ein Ziel setzen und das dann verfolgen.»

Passend zum Thema Seit Februar ohne Einsatz Herzprobleme führten zu Josis Zwangspause

Josi kann dem körperlichen Rückschlag auch etwas Positives abgewinnen: «Ich war die ganze Zeit zu Hause und konnte so mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Auch der Sommer war länger als üblich, ich konnte es in vollen Zügen geniessen.»

Was seine Zukunft angeht, ist der Verteidiger zuversichtlich: «Im Training kann ich wieder Vollgas geben.»