Hischier trifft schon wieder

Donnerstag, 28. September 2017, 7:14 Uhr

Nico Hischier weiss auf NHL-Eis weiter zu überzeugen: Der Schweizer Nummer-1-Draft traf in der Preseason in seinem 4. Spiel bereits zum 4. Mal für die New Jersey Devils.



Bild in Lightbox öffnen. Auch zum Abschluss der Vorbereitungsphase liess Nico Hischier sein Können nochmals aufblitzen. Beim 4:1-Sieg gegen die Washington Capitals steuerte der 18-jährige Walliser ein Tor und zwei Assists bei. « Die Jungs haben es mir leicht gemacht, mich einzuleben. » Nico Hischier

Hischier eröffnete das Skore schon nach 2:21 Minuten. Er erwischte Capitals-Keeper Braden Holtby mit einem satten Schuss unter dem Arm. Damit hat der Walliser bei all seinen vier Einsätzen in der Preseason getroffen. «Ich glaube, ich habe gut gespielt. Die Jungs haben es mir leicht gemacht, mich einzuleben», sagte der erste Schweizer Nummer-1-Draft. Nico Hischier is UNREAL. What a snipe! pic.twitter.com/fwNnV5lTvk — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28. September 2017 Heimspiel gegen Colorado zum NHL-Auftakt Richtig ernst gilt es für Hischier in eineinhalb Wochen. Am 7. Oktober startet er mit einem Heimspiel gegen die Colorado Avalanche, wo der Schweizer Sven Andrighetto spielt, in seine erste NHL-Saison.

sda/sas