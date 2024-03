Legende: 8 Skorerpunkte auf einem Bild Doppeltorschütze Jack Hughes zusammen mit Nico Hischier und Timo Meier (von rechts). Keystone/AP

Eine Schweizer Co-Produktion in Überzahl ebnete den New Jersey Devils im Mitteldrittel den Weg zum 4:1-Heimsieg gegen Winnipeg. Nico Hischier lenkte in der 26. Minute einen Schuss von Timo Meier zum 2:1 ab. Vor seinem 23. Saisontor hatte Hischier schon beim 1:0 durch Jack Hughes (9.) den Stock im Spiel gehabt.

Auch das 3:1 der Devils kurz nach Spielhälfte fiel im Powerplay. Diesmal wurde Doppeltorschütze Jack Hughes von Meier bedient. Der Appenzeller Stürmer machte 49 Sekunden vor Schluss mit dem 4:1 ins leere Tor auf Zuspiel von Eric Haula und Hischier alles klar. Nino Niederreiter blieb bei Winnipeg unauffällig.

Nashville mit Franchise-Rekord

Roman Josi setzte seinen guten Lauf mit den Nashville Predators mit einem 3:0-Sieg bei den Florida Panthers fort. Der Berner Verteidiger trug mit seinem 53. Assist der Saison dazu bei, dass sein Team zum 16. Mal in Folge punktete und damit einen Franchise-Rekord aufstellte.

Pius Suter schlug mit Vancouver die Montreal Canadiens zu Hause mit 4:1. Philipp Kurashev musste mit Chicago bei den Anaheim Ducks als Verlierer vom Eis (0:4).