Nico Hischier und Timo Meier feiern mit New Jersey den zweiten Sieg in Folge. Es ist ein besonders wichtiger.

Devils halten sich in der NHL die Blue Jackets vom Leib

Legende: Brachte sein Team früh auf Kurs Nico Hischier und seine Teamkollegen nach dem 1:0. Keystone/AP/Adam Hunger

Die New Jersey Devils haben in der NHL erstmals seit eineinhalb Monaten wieder zwei Spiele hintereinander gewonnen. Der 5:3-Heimsieg gegen Columbus war ein besonders wichtiger. Die Blue Jackets machen dem Team von Captain Nico Hischier den 3. Platz in der Metropolitan Division streitig. Dank dem Sieg wurde der direkte Konkurrent um die Playoffs – die ersten drei Teams jeder Division qualifizieren sich direkt – wieder um 6 Punkte distanziert.

Die Schweizer trugen ihren Teil zum Erfolg bei. Hischier erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer für die Devils, Timo Meier gelang der Gamewinner zum 4:2, nachdem Columbus im Mittelabschnitt auf 2:3 herangekommen war.

Die weiteren Schweizer in der NHL blieben ohne Skorerpunkt:

Winnipeg mit Nino Niederreiter gewinnt gegen die New York Rangers 2:1.

Pius Suter unterliegt mit den Vancouver Canucks gegen Montreal 2:4.

Kevin Fiala tütet mit den Los Angeles Kings den 3. Sieg in Serie ein (4:1 gegen New York Islanders).

Nashville gewinnt ohne den verletzten Roman Josi in San Jose mit 3:2.

Resultate