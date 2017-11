Hischiers Rückblick auf seinen ersten Monat NHL

In einem Clip der Liga spricht Nummer-1-Draft Nico Hischier über seinen ersten Monat in der NHL. Plagt ihn das Heimweh? Welches Spiel war ihm besonders wichtig? Hischier gibt Auskunft.

Die Erwartungen an Nico Hischier waren vor seinem Start in der NHL riesig. Doch der Schweizer Nummer-1-Draft lässt sich davon nicht beeindrucken, bleibt äusserlich stets gelassen.

Und überzeugt: 14 Skorerpunkte realisierte Hischier in seinen ersten 17 Spielen für die New Jersey Devils. In einem Clip der NHL blickt Hischier auf seinen Start in der besten Liga der Welt zurück.