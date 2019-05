Die Columbus Blue Jackets liegen in der Serie gegen die Boston Bruins nach einer 3:4-Niederlage mit 2:3 im Rückstand.

Dean Kukan schiesst für die Blue Jackets sein erstes Tor in der NHL.

Timo Meier und die San Jose Sharks gehen gegen Colorado Avalanche 3:2 in Führung.

Trotz einer grossen Aufholjagd im Schlussdrittel hat es den Columbus Blue Jackets im Spiel 5 bei den Boston Bruins nicht zum Sieg gereicht. Das Team um den Schweizer Verteidiger Dean Kukan holte im Schlussdrittel einen 0:2- und einen 1:3-Rückstand auf, ehe David Pastrnak die Bruins in der 58. Minute mit seinem 2. Treffer doch noch zum Sieg schoss.

Erstes NHL-Tor für Kukan

Etwas freuen durfte sich bei den Blue Jackets der Schweizer Verteidiger Dean Kukan, der in der 54. Minute zum 3:3 ausglich und seinen allerersten Treffer in der NHL erzielte. Kukan traf nach einem Pass von Artemi Panarin mit einer wuchtigen Direktabnahme.

Hertl schiesst Sharks zum Sieg

In den Conference-Halbfinals der Western Conference besiegten die San Jose Sharks in Spiel 5 Colorado Avalanche mit 2:1 und liegen in der Serie 3:2 vorne. Matchwinner im Team von Timo Meier war der Tscheche Tomas Hertl mit zwei Toren. Der Siegtreffer gelang ihm in der 47. Minute.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 05.05.2019, 07:30 Uhr